LAZIO ARMINI – Nicolò Armini è la speranza di ogni tifoso della Lazio. Il difensore classe 2001 è lazialissimo, ha in Nesta il suo idolo e non perde occasione per dimostrare il suo amore per l’aquila. Tare e Raiola ci hanno puntato: il manager lo ha scelto, non casualmente, tra tanti talenti e molti esperti condividono il suo parere. Armini è il talento più limpido della Primavera biancoceleste: capitano sotto età, difensore roccioso e di personalità, è stato appena convocato per l’Europeo U19.

CONTRATTO – Tare lo blinderà al più presto. Terminata la manifestazione europea, il difensore si aggregherà ai compagni ad Auronzo o a Marienfeld e prolungherà il suo contratto. La sua scadenza nel 2020, come riporta il Corriere dello Sport, verrà cancellata e gli sarà proposto un quinquennale con la promessa di essere inserito subito in rosa. Armini ad appena 18 anni sarà il sesto centrale a disposizione di Inzaghi. Negli esordi in Serie A e in Europa ha già fatto battere il cuore dei laziali. Vedendolo con il suo amato numero 13 e con quella fascia al braccio i tifosi cercano di frenare gli entusiasmi, ma il ricordo di Nesta affiora inesorabile. Vedere in Armini quel capitano che la fascia al braccio firmò il periodo più bello della storia della Lazio è ogni giorno sempre meno un sogno e sempre più un avvicinamento alla realtà.