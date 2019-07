RADU LAZIO PRANZO AURONZO – Dopo il reintegro, Stefan Radu è tornato ad Auronzo per il 12esimo anno consecutivo. La squadra non ha potuto far altro che accoglierlo come tutti si aspettavano: abbracci, saluti, soddisfazione negli occhi dei compagni. Un’accoglienza tanto calorosa che, al primo pomeriggio libero, il romeno ha subito trovato l’occasione per portare squadra e staff a pranzo.

IL PRANZO CON LA LAZIO – Un modo per chiudere il brutto capitolo e riaprirne subito uno nuovo. La pace? Siglata a tavola, al Malga Maraia. Tutti insieme al ristorante: oltre alla squadra, anche lo staff tecnico di Inzaghi ed il falconiere Juan Bernabè. Sembra non mancare proprio nessuno all’appuntamento.

Da Auronzo di Cadore

Marco Barbaliscia