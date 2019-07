JONY LAZIO CALCIOMERCATO – Jony è un giocatore della Lazio, è ufficiale da pochi giorni, il contratto è stato depositato in Lega quindi è al 100% un giocatore biancoceleste. Ma dalla Spagna non ne sono convinti, precisamente a Malaga, la sua ormai ex squadra. Sono già un paio di settimane che il presidente e sceicco Al Thani afferma di non aver firmato nulla.

LA SITUAZIONE – Tutto quel caos sembrava essere passato, soprattutto dopo che Jony ha esordito nelle amichevoli con la casacca biancoceleste. E invece no, secondo quanto riportato da Onefootball, lo sceicco avrebbe lanciato un’ulteriore provocazione a Lotito dicendo: “Sono nel mondo dei sogni finora, vedremo cosa succederà presto”. Queste le parole di Al Thani con la Lazio che comunque resta tranquilla sulla situazione creata dal presidente qatariota.