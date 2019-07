LAZIO AURONZO LOTITO – La Lazio, come da programma, ha incontrato alle ore 21 la sindaca di Auronzo Tatiana Pais Beche per l’ormai consueto saluto alla cittadina veneta. Durante l’incontro alla sala consiliare sono intervenuti per primi la sindaca e poi il vicesindaco Enrico Zandegiacomo per fare gli onori di casa, poi per la Lazio hanno preso la parola Inzaghi e Peruzzi.

PAIS BECHER – “Per noi un onore ospitare la Lazio per il dodicesimo anno consecutivo. Un record nazionale, ed è la testimonianza del bellissimo rapporto di amicizia che c’è fra la società, il comune e la squadra. Volevo complimentarmi con la Lazio per la vittoria della Coppa Italia. Volevo ringraziare anche tutti i tifosi della Lazio, ma anche la società”.

ZANDEGIACOMO – “Saluto tutti della società, ma un saluto particolare volevo farlo a Radu, non perché è l’ultimo arrivato ma perché è qui da 12 anni. Abbiamo addobbato il paese per bene, anche gli stessi commercianti e gli albergatori hanno fatto del loro meglio. Abbiamo affisso per tutta la città una bandiera della Lazio e una dell’Italia per celebrare la vittoria della Coppa Italia”.

INZAGHI – “Ringraziamo il Sindaco, continua il connubbio vincente fra noi e Auronzo. Per me è il settimo anno qua fra allenatore e giocatore, quindi per me è molto speciale. Grazie a questi ragazzi riusciamo sempre a fare qualcosa di positivo, speriamo che questo ritiro ci faccia preparare la stagione nel migliore dei modi. Quest’anno gli organizzatori si sono superati, speriamo che possa esserci un legame ancora molto lungo e che possa portarci a togliere ancora molte soddisfazioni”.

PERUZZI – “Siamo onorati di essere qua in questo paese. Troviamo una familiarità incredibile. Ogni volta che usciamo dall’albergo ci sono delle anziane signore che ci salutano come se fossimo figli. Vogliamo fare bene e vincere qualcosa anche quest’anno, ce la metteremo tutta. Auronzo ha dei cittadini fantastici. Ci tenevo a precisare che il discorso me lo ha scritto Maurizio Manzini (ride ndr). Purtroppo ha avuto un problemino e non è potuto venire”.