NEWS DELLA GIORNATA – Giornata piena di appuntamenti in casa Lazio. Oggi, dopo le ultime visite in Paideia (turno dei Nazionali), sono stati ufficializzati gli arrivi di Lazzari e di Karo. Murgia passa ufficialmente dalla Lazio alla Spal e saluta i biancocelesti sui social. Canigiani torna sulla campagna abbonamento prima dell’arrivo ad Auronzo: “Siamo a quota 4000 abbonamenti, ad Auronzo ci sarà anche la Coppa Italia”. Finisce la storia con Marathonbet, società di scommesse che era stato partner della Lazio l’anno scorso. Infine Capanni ha deciso di dire addio alla Lazio per un accordo non raggiunto con la società.

DA FORMELLO AD AURONZO – Oggi la partenza alla volta del ritiro estivo. Prima a Formello, con il pullman che ha raggiunto Fiumicino. Dall’aeroporto i biancocelesti hanno raggiunto Venezia, dove poi con un altro autobus sono arrivati finalmente ad Auronzo di Cadore. I tifosi biancocelesti hanno accolto la squadra tra sorrisi, incoraggiamenti e cori. Assente Radu, che però potrebbe arrivare in ritiro già lunedì. Al momento, sono 23 i convocati di Inzaghi.