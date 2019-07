LAZIO MILINKOVIC – Il probabile addio di Milinkovic, costringerà la Lazio ad operare sul mercato per cercare almeno un sostituto del serbo. Come riporta il Corriere dello Sport, se la candidatura di Yazici sembra ormai sfumare, in pole position balza di nuovo il nome di Szoboszlai. Il 18enne ungherese di proprietà del Salisburgo, è seguito dai top club d’europa ma i biancocelesti potrebbero spuntarla e sfruttare i buoni rapporti con il club austriaco, specialmente in seguito all’affare Berisha.

LE ALTERNATIVE – In alternativa all’ungherese, i biancocelesti valutano anche altri nomi. Tra i tanti, il club di Lotito avrebbe pensato a Gustavo Pereiro, 24 enne uruguaiano del Psv. Si pensa anche all’ex Ajax Klaasen. Il 26enne oggi è in forza al Werder Brema. Dal Belgio invece, spunta la candidatura del 26enne Vanaken del Bruges. Non arrivano conferme invece per Gavinovic dell’Eintracht.