LAZIO CECCHI – La Lazio ha inaugurato quest’oggi il ritiro 2019/2020 ad Auronzo di Cadore. Al termine dell’allenamento, Mario Cecchi, collaboratore tecnico di Inzaghi, è intervenuto nel giorno del suo compleanno ai microfoni della radio ufficiale.

AURONZO – “Il ritiro è iniziato qualche giorno fa a Formello, i ragazzi si sono messi in moto. Ora cerchiamo i ritmi giusti per lavorare su tutti i concetti di gioco e per trovare le giuste motivazioni in vista della prossima stagione. C’è grande partecipazione da parte della squadra. Dovremo stimolare al meglio i ragazzi affinché le motivazioni ci possano dare la giusta serenità per lavorare in armonia”.

MOTIVAZIONI – “Dobbiamo analizzare ciò che non è andato al meglio negli anni passati per poi ottimizzare il lavoro che offriamo ai nostri ragazzi focalizzandoci anche su ciò che è andato bene nel corso delle ultime annate sportive. I ragazzi appena arrivati sono approdati con lo spirito giusto ed hanno portato nuove motivazioni all’interno del gruppo: la vecchia guardia è molto brava ad integrare i nuovi arrivati, questo connubio speriamo ci possano portare a crescere rispetto all’anno scorso. Il miglior allenamento è la partita perché all’interno di questa ci sono tutte le componenti necessarie per un calciatore: la sfida di domani rappresenta un test che ci farà conoscere i nuovi arrivati. Abbiamo già lavorato a Formello e la gara di domani può darci solo dei vantaggi”.