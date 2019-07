LAZIO LUIS ALBERTO – L’ultima stagione di Luis Alberto è stata molto al di sotto delle aspettative, un pò spenta e poco esaltante, dovuta forse anche alla pubalgia. Di fatto nell’amichevole di ieri vinta per 5-0 contro l’Entella, si è rivisto quel Luis Alberto che alla Lazio è mancato: gol, assist, cross, dribbling, corsa, insomma, nella giornata di ieri il fantasista ha fatto faville.

LA PARTITA – Una squadra, non solo Luis Alberto, che ha ritrovato il gioco, come riportato dal Corriere dello Sport un 3-5-2 che ancora funziona al meglio. Ad aprire le marcature ci pensa proprio lui con un destro volante che va a finire in rete su assist di Lazzari. Il gol del 2-0 lo firma Correa con assist dello spagnolo. Il 3-0 porta la firma di Patric su assist dell’altro esterno Lulic. 4-0 ancora a segno Correa con uno splendido lancio di Vavro di 60 metri verso il bosniaco che l’appoggia al Tucu che deve solo metterla in fondo alla rete. E per il 5-0 c’è la doppietta di Patric su assist di Milinkovic. Nel finale Luis lancia in profondità Adekanye che però colpisce il palo.