LAZIO LOPEZ – Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per commentare questo inizio di stagione della Lazio.

RITIRO – “Una prima settimana molto importante per i biancocelesti che hanno disputato tre amichevoli in sette giorni. Ai miei tempi invece l’inizio del ritiro serviva esclusivamente per riprendersi dalle vacanze diciamo. Inzaghi invece ha già potuto testare e provare i nuovi acquisti. La Lazio ho visto che ha profuso un ottimo gioco mostrando già tutte le qualità e le caratteristiche della squadra. La preparazione durante il ritiro è molto importante per disputare al meglio la prossima stagione ed affrontare al meglio le tre competizioni. Le amichevoli sono servite per testare al meglio i dettami tattici del tecnico biancoceleste e provare nuove soluzioni. Sono molto soddisfatto dei nuovi acquisti, hanno mostrato già degli importanti mezzi, saranno sicuramente utili per la stagione impegnativa della Lazio“.