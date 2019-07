CALCIOMERCATO LAZIO BOATENG BOURABIA – Dopo Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony la Lazio pensa alle uscite per sfoltire la rosa prima degli ultimi ritocchi in entrata. Oltre a Yazici si cerca almeno un mediano. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi c’è quello di Mehdi Bourabia.

NON SOLO BOURABIA – Il centrocampista marocchino gioca nel Sassuolo e nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze. Oltre a lui c’è anche Kevin Prince Boateng appena rientrato dal prestito al Barcellona. La Lazio lo ha seguito negli ultimi anni: può giocare anche come falso 9 e si potrebbe liberare per poco più di un milione.