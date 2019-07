LAZIO RADU – Stefan Radu è tornato a casa. Il centrale biancoceleste, a Roma dal 2008, sembrava destinato ad allontanarsi dalla Capitale. Poi però, come nelle favole, c’è stato un lieto fine con la riconciliazione tra il romeno e la società, che dopo le visite mediche effettuate in Paideia, nella giornata di lunedì è partito per Auronzo.

AURONZO – Radu ha deciso di portare tutti a pranzo fuori. Come riportato da Il Messaggero, porterà la squadra a Misurina, un modo per reintegrarsi col gruppo. Tra questi ovviamente ci sarà anche Cataldi che è cresciuto sotto i consigli del romeno. Nella giornata di ieri, durante l’amichevole contro la Top XI Radio Club 103, Radu è stato impiegato come centrale di sinistra nella difesa a 3 a fianco di Acerbi e Wallace nel corso del primo tempo.