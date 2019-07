LAZIO VIANA – Non solo Wallace in partenza, anche Bastos potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di mercato. In caso di addio di entrambi, come riporta la Gazzetta dello sport, i biancocelesti potrebbero tuffarsi su un altro difensore. Il maggior indiziato potrebbe essere Bruno Viana del Braga. Il prezzo del classe 95 si aggira attorno ai 5 milioni di euro.