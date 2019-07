LAZIO UFFICIALE – La Lazio comunica tramite il proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo con il Chievo Verona per l’acquisto di due giocatori: Sofian Kiyine e Angelo Ndrecka. Il primo è un classe ’97 centrocampista acquistato per 750mila euro e verrà girato in prestito alla Salernitana. Ndrecka invece è un terzino sinistro classe 2001 e andrà a giocare nella Lazio Primavera.