POGBA – Paul Pogba centrocampista di fama mondiale del Manchester United e della Francia con la quale ha vinto l’ultimo Mondiale da protagonista, ora è in direzione Madrid sponda Real. Dal francese dipenderà molto anche il futuro della Lazio e di Sergej Milinkovic-Savic. Sì, perché se Paul dovesse partire il Manchester partirebbe all’attacco per portare in Inghilterra Sergej.

REAL MADRID – Il Real, dopo aver rinnovato attacco e difesa, è pronto a rinnovare anche il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zidane ha dichiarato incedibile il trio Casemiro, Kroos e Modric, però il pallone d’oro ha 34 anni e ringiovanire quel reparto con tanta esperienza e qualità porterà sicuramente benefici. Tra Raiola (agente di Pogba) ed il Real c’erano già stati dei contatti in passato per portare il francese in Spagna, ma in quel 2016 si era inserito anche il Manchester, destinazione di ritorno a casa ben gradita dal francese, acquistato dalla Juve per un totale di 105 milioni. Ora, dopo la sua miglior stagione (16 gol e 11 assist) i Red Devils lo valutano 200 milioni, ma i Blancos sarebbero pronti ad offrire 150 milioni, cifre record, che nel giro di 3 anni lo porterebbero a muovere nel mercato più di 250 milioni.