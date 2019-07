PRESENTAZIONE UFFICIALE SQUADRA – Martedì sera, ad Auronzo c’è stata la presentazione ufficiale della Lazio, ed oltre ai giocatori c’era presente tutto lo staff sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dal portavoce Diaconale al direttore della comunicazione De Martino, passando ovviamente per il ds Tare, il club manager Peruzzi ed il team manager Derkum.

LO STAFF COMPLETO E L’INFINITO GIOCONDO – Erano presenti anche il dottor Rodia, e come riportato dal Corriere dello Sport, nel settore sanitario saranno presenti anche Meli e Morelli. C’erano i fisioterapisti Gasparini, Caroli e Maggi, e anche Marsella, Buzzi, Brecevich e Laugeni. I match analyst Cerasaro ed Allavena e nello staff tecnico insieme a Farris e Cecchi lavorerà Rocchini. Il preparatore dei portieri Grigioni sarà in compagnia di Zappalà e i preparatori atletici sono rimasti gli stessi: Ripert che guiderà Fonte e Spicciariello. Mentre Bianchini era rimasto a Formello con i giocatori in attesa di trovare una nuova squadra. I magazzinieri saranno sempre Pela, Delle Grotti e Patrici e l’autista ancora Proietti. Infine il cuoco Giocondo Ruggeri, dopo il rinnovo di Inzaghi, ha deciso di posticipare la pensione di un anno: anche lui è un simbolo di questa società.