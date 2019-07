QUI AURONZO – Sotto le Tre Cime di Lavaredo è iniziato questa mattina il ritiro della Lazio. I biancocelesti, subito dopo il lungo riscaldamento in palestra, sono scesi in campo intorno alle 10 per la loro prima uscita stagionale. Acerbi, Immobile, Marusic e Adekanye hanno svolto un lavoro personalizzato mentre Luiz Felipe ha soltanto assistito all’allenamento. Il resto della squadra ha iniziato con mister Inzaghi l’allenamento con un possesso palla e recupero su spazio ristretto e ad alta intensità. Manuel Lazzari ha svolto il primo allenamento ufficiale con l’aquila sul petto e ha immediatamente dovuto fare i conti con i metodi di allenamento dello staff biancoceleste: i ritmi imposti dal mister sono stati vertiginosi fin da subito. Nella partitella da sottolineare la prestazione super di Caicedo. L’ecuadoregno, a discapito delle tante voci di mercato, è apparso in gran forma ed ha siglato ben 5 gol. Una doppietta di Cataldi e un gol di Leiva hanno chiuso l’allenamento mattutino.