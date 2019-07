LUIS ALBERTO MONCHI – Il nome di Luis Alberto è stato accostato più volte al Siviglia, in questa sessione di mercato. Durante la presentazione di Jules Koundè, il ds degli andalusi Monchi incalzato dai cronisti presenti in sala stampa, ha risposto ad alcune domande sul centrocampista biancoceleste.

LUIS ALBERTO – “Non mi piace parlare di un giocatore che non sia del Siviglia. Luis Alberto è cresciuto qui. Non vorrei accendere la miccia con la Lazio, che è stata la mia rivale e per la quale ho molto rispetto”.

SIVIGLIA – “Se può venire? Basta guardare i giocatori che sono già arrivati, la risposta è li”.