LUIS ALBERTO LAZIO – Dopo un finale di stagione che vedeva Luis Alberto forse lontano dalla Lazio (con un possibile ritorno a Siviglia all’orizzonte), pare arrivare una conferma di permanenza nella Capitale. Sì, perché la moglie di Luis Alberto, tramite il proprio profilo Instagram, ha risposto alle domande dei tifosi ed in particolare ad una che chiede: “Ti piace vivere a Roma?”. La risposta della compagna del Mago non si è fatta attendere: un “Certo” scritto a caratteri cubitali con un cuore rosso in allegato alla foto di entrambi che baciano la Coppa. Una affermazione, questa, che rasserena tutto il popolo biancoceleste: i tifosi sperano di vedere il loro numero dieci ancora per diverse stagioni.