SOCIAL LAZIO – Questa sera alle 21:00 oltre alla presentazione della squadra, sarà svelata anche la seconda maglia della Lazio per la prossima stagione. Nel frattempo la pagina facebook ufficiale dei biancocelesti ha pubblicato un video in cui sono mostrate alcune anticipazioni proprio sulla divisa da trasferta. Dalle prime immagini sembra confermata la foto circolata in anteprima sul web nei giorni scorsi.

‪👕 Away Kit‬ coming soon#CMonEagles 🦅 Gepostet von S.S. Lazio am Dienstag, 23. Juli 2019