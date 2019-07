LAZZARI D’ALESSANDRO- Manuel Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio. L’ex esterno della Spal, è stato sostituito dai ferraresi con D’Alessandro. L’ex Udinese ha commentato così l’approdo dell’ex estense in biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

LAZZARI – “Lui è un bravissimo ragazzo, ed è forte. Non l’ho conosciuto, ma come giocatore è fortissimo e si è meritato il salto di qualità. Impossibile rifare quanto ha fatto in questa società”.