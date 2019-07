STAM – Tanti auguri a Jaap Stam! L’ex difensore compie oggi 47 anni. L’olandese ha vestito la maglia biancoceleste per 3 stagioni, dal 2001 al 2004 collezionando 94 presenze e mettendo a segno 4 reti. Nella capitale il classe 72’ arrivo dal Manchester United per 48 miliardi di lire e la lasciò tre anni dopo direzione Milan per circa 10 milioni di euro. Con la Lazio l’orange riuscì a mettere in bacheca anche la vittoria di una Coppa Italia.