LAZIO SETTORE GIOVANILE – Altro rinforzo per il settore giovanile. Come annunciato dalla Lazio sui propri canali social e sul proprio sito ufficiale, Alessandro Russo è un nuovo calciatore dell’Under17 biancoceleste. Il centrocampista, classe 2003, è stato prelevato dalla Salernitana: Paolo Ruggeri, per il prossimo campionato, potrà fare affidamento anche sul giovanissimo talento.