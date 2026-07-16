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Chiusa la prelazione abbonati: ecco quanti abbonamenti sono stati venduti
Dopo i numeri delle prime 24 ore di prelazione per i vecchi abbonati della Lazio, ecco quanti abbonamenti sono stati venduti alla scadenza della fase del rinnovo.
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Venduti solamente 400 abbonamenti durante la prelazione, la società comunica altri numeri
Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, dopo il 21 luglio, data entro la quale gli ex abbonati possono cambiare posto, la Lazio potrebbe comunicare ufficialmente quante tessere sono state vendute. Al momento dai punti vendita risultano venduti poco più di 400 abbonamenti, mentre dalla Lazio arrivano numeri sopra i 900. Numeri che non cambiano la storia e che confermano ancora una volta il dissenso della tifoseria verso una società totalmente allo sbando.
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