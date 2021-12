Numeri difensivi da horror per la Lazio: solo Spezia e Salernitana hanno subito più gol

LAZIO DIFESA SERIE A – I numeri della difesa della Lazio fanno preoccupare sia Maurizio Sarri che tutti i tifosi biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, in questa prima parte della stagione, la squadra capitolina ha incassato ben 29 gol in 15 giornate di Serie A.

Solo Spezia e Salernitana hanno fatto subito più gol

Secondo le statistiche riportate dal Corriere dello Sport, in Serie A solo Spezia e Salernitana hanno subito più gol dei biancocelesti con i loro 34 e 31 gol incassati. Dei 29 gol subiti dalla difesa biancoceleste, solo 14 sono arrivati nel primo tempo e 11 nei primi 30 minuti di gioco. Questo vuol dire che la Lazio quando prova ad attaccare si fa sempre trovare scoperta e non ha ancora il giusto equilibrio dal punto di vista tattico.

