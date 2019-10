NUMERI E CURIOSITà – Dopo aver messo in cassaforte la vittoria contro la Fiorentina, la Lazio ha già la testa alla gara casalinga contro il Torino di Mazzarri. I biancocelesti con il 2 a 1 alla Viola hanno ottenuto il quinto successo stagionale in campionato interrompendo la striscia di pareggi aperta con il Bologna e proseguita con l’Atalanta. Per la gara di domenica contro i granata, Inzaghi vuole iniziare un ciclo di vittorie per consacrare definitivamente la Lazio come seria pretendente al quarto posto che vale la Champions. I precedenti tra le due compagini sono molto equilibrati, non a caso il risultato più frequente è stato il pareggio.

I numeri di Lazio-Torino

Sono tanti i precedenti tra granata e biancocelesti terminati in parità. Infatti nelle 64 gare disputate all’Olimpico tra Lazio e Torino, ben 31 volte l’esito finale è stato X. Il bilancio delle vittorie, invece, sorride alla squadra di Simone Inzaghi che ha piegato il Toro 22 volte a fronte delle sole 11 sconfitte subite. Nella sfida dello scorso anno, a conferma della tendenza al pareggio, il match di Roma terminò 1 a 1 grazie alla rete di Milinkovic in risposta al rigore trasformato da Belotti.

Il grande ex

L’uomo più atteso del match è senza dubbio Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata, infatti, è il grande ex della sfida dopo aver militato per due stagioni tra le file dei granata. La sua esperienza a Torino è stata quella che l’ha consacrato come centravanti di indiscutibile caratura europea e nei precedenti contro i biancocelesti ha timbrato il tabellino marcatori nel 3-3 della stagione 2013/’14. Dal suo arrivo a Roma, Immobile ha continuato a macinare record su record e attualmente detiene il primato assoluto nella classifica dei bomber della Serie A. In maglia bianc’azzurra, il capocannoniere ha già segnato 3 reti al Torino. Le prime due risalgono alla stagione 2016/’17. Sia nel 2-2 dell’andata che nel 3-1 del ritorno, l’attaccante ha messo la firma sulla sua prestazione. L’ultima, invece, è del 26 maggio di quest’anno, in occasione dell’ultima giornata di campionato all’Olimpico di Torino persa per 3 a 1.

Giorgio Veloccia