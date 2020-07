Tempo di lettura: < 1 minuto

NUMERI E CURIOSITÀ VERONA LAZIO – Archiviata la vittoria contro il Cagliari per 2-1, che ha consegnato alla Lazio la matematica certezza di finire tra le prime quattro posizioni in classifica, i biancocelesti affronteranno domani sera il Verona nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. All’andata, la sfida si recuperò a febbraio e terminò sul punteggio di 0-0. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i precedenti e le statistiche tra le due squadre.



Verona Lazio: i precedenti al Bentegodi

Domani sera Hellas Verona e Lazio si affronteranno per la 22esima volta in Serie A sul campo del Bentegodi. Nei 22 precedenti i gialloblu si sono aggiudicati la sfida in ben 9 occasioni. Altrettante volte il match e terminato in pareggio, solo 4 invece sono le affermazioni dei biancocelesti in trasferta. Il primo incontro in massima serie in terra veneta tra le due compagini si disputò il 19 gennaio 1958 con il risultato finale di 1-0. Gli scaligeri però non vincono in casa contro i capitolini dal 2013, quando Mandorlini e Co si imposero per 4-1, sancendo la fine dell’avventura biancoblu di Vladimir Petkovic. Da allora due vittorie per il club di proprietà Lotito: rispettivamente per 1-2 e 0-3.

I numeri totali in Serie A

I precedenti totali tra Olimpico e Bentegodi invece, sorridono alla Lazio che si è imposta in 17 occasioni su 44 gare. 16 i pareggi, 11 invece i successi del Verona. A livello di gol realizzati, meglio ancora i capitolini con 72 reti, contro le 53 scaligere.



Le statistiche

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 44

Vittorie Lazio: 17

Pareggi: 16

Vittorie Hellas Verona: 11

Gol Lazio: 72

Gol Hellas Verona: 53

PRECEDENTI H.VERONA-LAZIO IN SERIE A:

Partite giocate: 22

Vittorie H.Verona: 9

Pareggi: 9

Vittorie Lazio: 4

Gol fatti H.Verona: 29

Gol fatti Lazio: 21

