Nuno Tavares può partire: sul portoghese squadre italiane ed estere

In questo momento la Lazio ha fatto il pieno di terzini, soprattutto sulla fascia sinistra dove l’indiziato numero uno in uscita rimane Nuno Tavares: il portoghese si è fatto notare in questi anni in Serie A e per questo c’è chi starebbe pensando di trattenerlo in Italia, ma anche all’estero. Ecco le ultime.

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Calciomercato: Nuno Tavares piace in A e all’estero, può lasciare la Lazio

AGGIORNAMENTO 31 LUGLIO – Come riportato dal Corriere della Sera, su Nuno Tavares ci sono diverse squadre interessate. Per quanto riguarda l’Italia, la Fiorentina segue con interesse il terzino portoghese, sempre più chiuso sulla fascia dal neoarrivato Pedraza. Per quanto riguarda l’estero, invece, al momento le principali opzioni sono rappresentate dal Porto, in patria al Portogallo, e dal Besiktas in Turchia.

Con l’arrivo di Alfonso Pedraza a parametro zero e la presenza di Luca Pellegrini, il nome di Nuno Tavares è prepotentemente tornato all’interno della lista dei possibili partenti in casa Lazio. Il laterale portoghese ha avuto alti e bassi nei suoi due anni in biancoceleste, convincente nella prima fase con Marco Baroni in panchina e altalenante poi con Maurizio Sarri l’anno dopo. Per questo la Lazio, come era già successo a gennaio, è tornata a pensare per lui una nuova destinazione. Destinazione che secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà potrebbe essere ancora in Italia: la sua ultima indiscrezione parla infatti di un interessamento da parte della Fiorentina.

I numeri di Tavares con la Lazio

Tavares è passato dal Nottingham Forest, via Arsenal, alla Lazio, nel luglio del 2024 con la formula del prestito più diritto di riscatto. Opzione che è stata esercitata un anno dopo dai biancocelesti, nelle casse dei londinesi sono finiti circa 5,5 milioni di euro. Oggi il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10/15 milioni, soprattutto se si considera il contratto in scadenza nel 2029. In casso di passaggio alla Fiorentina, o comunque di addio, saluterebbe la Lazio e i laziali dopo aver confezionato 10 assist in tutte le competizioni ma senza aver mai gonfiato la rete.

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