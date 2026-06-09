Nuno Tavares, esterno portoghese della Lazio, dopo un inizio faticoso era riuscito a scalare le gerarchie grazie a buone prestazioni: il suo futuro, però, dopo alcuni gravi errori sul finale di stagione, era tornato a essere incerto ma un colloquio con Gattuso avrebbe cambiato tutto.

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Lazio, le ultime sul futuro di Nuno Tavares

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Gattuso punterà su Tavares: come riportato da il Corriere dello Sport, il portoghese e Pedraza, saranno i giocatori che si contenderanno il ruolo di terzino sinistro e la loro presenza porterà Luca Pellegrini ad un possibile addio dalla Lazio. Ora starà a Gattuso provare a valorizzare il Nuno Tavares, dopo gli incredibili alti e bassi delle prime due stagioni in biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – L’obiettivo di Ringhio, sottolinea il Messaggero, è riportare Tavares ai livelli della prima parte della scorsa stagione. All’epoca, le sue accelerazioni sulla fascia sinistra, e la capacità di creare superiorità numerica, lo avevano reso uno dei giocatori più incisivi della rosa. Gattuso è innamorato del potenziale offensivo del portoghese, e vuole sfruttarne proprio la rapidità. Tra i due sarebbe nato subito un ottimo rapporto e avrebbero stipulato una sorta di accordo. L’arrivo di Pedraza non sembra modificare i piani dell’allenatore, deciso a puntare sul portoghese come titolare della corsia mancina con licenza di attacco. Tavares, però, deve ripagare con le performance questa fiducia.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Come spiegato da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni il terzino portoghese avrebbe avuto un incontro approfondito con Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, e per questo ora la sua permanenza in biancoceleste è molto più concreta. L’ex CT della Nazionale lo apprezza moltissimo come calciatore e vorrebbe puntare su di lui. A rischiare, ora, sarebbe quindi Pellegrini: sul terzino italiano ci sarebbe il Como.

AGGIORNAMENTO 15 APRILE – La prestazione di Nuno Tavares nella finale di Coppa Italia riapre la questione relativa al suo futuro. Come riportato da Il Messaggero, i gravi errori del protoghese potrebbero pesare moltissimo, anche perché arrivati in partite determinanti: derby e finale. L’arrivo di Pedraza potrebbe togliere ulteriore spazio a un giocatore che si è alternato con Pellegrini e, in caso di offerte dal mercato, probabilmente saluterà Formello.

AGGIORNAMENTO 8 APRILE – Se fino a poco tempo fa si parlava di cessione, e le voci in disaccordo erano poche, ora, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio punta a valorizzare Nuno Tavares, facendo leva sulla continuità che sta iniziando a garantire. All’orizzonte però c’è una nuova sfida: l’arrivo di Pedraza, già definito a parametro zero, che aumenterà la concorrenza sulla fascia sinistra. Su quel lato, anche Pellegrini appare in bilico. La corsia diventerà un terreno di competizione e Tavares dovrà confermare i progressi fatti, per ritagliarsi lo spazio che desidera.

Come riportato da Il Messaggero, Nuno Tavares è tornato al centro della Lazio. Il portoghese ha giocato 10 partite consecutive, cosa mai successa nelle sue precedenti esperienze. Sarri è tornato a puntare su di lui, visto che è tornato titolare. Pellegrini, infatti, è stato relegato in panchina. Da sottolineare che commette ancora qualche errore importante dal punto di vista difensivo, ma le prestazioni di Nuno Tavares sono migliorate sensibilmente. La palla ora passa alla Lazio, considerando anche l’ingaggio di Pedraza a zero, perché dovrà decidere se puntare anche l’anno prossimo sul portoghese o incassare qualche milione di euro. Anche se bisogna sottolineare che il 40% dell’incasso della cessione di Nuno Tavares andrebbe all’Arsenal.

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