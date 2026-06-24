Tavares ritrova Gattuso: a Marsiglia si sono sfiorati, ora con Rino spera di sfondare

Nuno Tavares ritrova Gennaro Gattuso alla Lazio, come tecnico, dopo essersi sfiorati qualche anno prima a Marsiglia. L’esterno portoghese spera di sfondare con Rino, ben consapevole che il suo futuro dipenderà solo e soltanto da lui.

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Nuno Tavares e Gattuso si ritrovano alla Lazio: dopo Marsiglia, un nuovo futuro insieme

Si sono sfiorati a Marsiglia, senza però mai toccarsi. Quando infatti Nuno lasciò l’OM dopo il prestito all’Arsenal, Rino si sarebbe seduto di lì a poco sulla panchina del club francese. Il destino ha voluto che i due si ritrovassero, o meglio, trovassero per la prima volta, nella Capitale. Il portoghese arriva all’appuntamento dopo una parabola particolare. Come riporta il CdS, infatti, con Baroni per metà stagione aveva mostrato la parte migliore di sé, la sua versione più devastante. Galoppate sulla fascia, strappi, dribbling fulminei, strapotere fisico assoluto. Poi, però, l’evidente calo, che ne ha minato tutta la sua carriera.

Problemi fisici, fragilità nella fase difensiva, letture sbagliate, interpretazione anarchica e spesso sbagliata delle due fasi di gioco. Sarri ha provato a cambiarlo, a plasmarlo e, dopo un avvio di stagione traumatico, nella terza e ultima parte qualche progresso si è visto. Soprattutto difensivamente il portoghese ha iniziato a leggere meglio le situazioni, giocando con più equilibrio e meno disordine tattico. Un processo di crescita e maturazione che, però, ne ha minato l’esplosività offensiva. Le cavalcate sulla fascia sono diminuite, la spinta offensiva è stata più contenuta.

I numeri, però, parlano di un giocatore dalle enormi potenzialità, forse ancora inespresse. Al Marsiglia fece la sua migliore stagione nel 2022-2023: ben 39 presenze e 6 gol, numeri che non è più riuscito a ripetere nelle sue esperienze successive. Ora però con Rino inizia una nuova fase, una nuova avventura, con Rino che avrà nelle sue mani l’arduo compito di far convivere in lui le due anime. Spinta e forza propulsiva in attacco, ma anche contenimento e letture difensive intelligenti. Ci sarà anche la competizione con Pedraza, arrivato svincolato dal Villareal, ma si sa che con Rino possono essere tutti titolari.

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