Il siluro di Tavares contro il Monza: non si vedeva un goal così dai tempi di Acerbi

Quello di Nuno Tavares contro il Monza oltre ad essere il suo primo goal in biancoceleste, è anche un goal da record: la Lazio non segnava da così lontano dal goal di Francesco Acerbi contro il Torino.

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Lazio-Monza, il goal di Nuno Tavares è nella storia

Stando ai dati forniti da Opta, quello di Nuno Tavares contro il Monza è diventato il goal segnato da più lontano dal 2019: la marcatura del portoghese è arrivata da 29,2 metri di distanza rispetto alla porta. L’ultimo ad aver trovato una marcatura da posizione siderale fu Acerbi, era il 30 ottobre del 2019 e contro il Torino gonfiò la rete da ben 31 metri e mezzo.

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