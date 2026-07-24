Lazio pronta a salutare Nuno Tavares: piace in Serie A

In questo momento la Lazio ha fatto il pieno di terzini, soprattutto sulla fascia sinistra dove l’indiziato numero uno in uscita rimane Nuno Tavares: il portoghese si è fatto notare in questi anni in Serie A e per questo c’è chi starebbe pensando di trattenerlo in Italia.

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Lazio, cessione Nuno Tavares: si inserisce la Fiorentina

Con l’arrivo di Alfonso Pedraza a parametro zero e la presenza di Luca Pellegrini, il nome di Nuno Tavares è prepotentemente tornato all’interno della lista dei possibili partenti in casa Lazio. Il laterale portoghese ha avuto alti e bassi nei suoi due anni in biancoceleste, convincente nella prima fase con Marco Baroni in panchina e altalenante poi con Maurizio Sarri l’anno dopo. Per questo la Lazio, come era già successo a gennaio, è tornata a pensare per lui una nuova destinazione. Destinazione che secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà potrebbe essere ancora in Italia: la sua ultima indiscrezione parla infatti di un interessamento da parte della Fiorentina.

I numeri di Tavares con la Lazio

Tavares è passato dal Nottingham Forest, via Arsenal, alla Lazio, nel luglio del 2024 con la formula del prestito più diritto di riscatto. Opzione che è stata esercitata un anno dopo dai biancocelesti, nelle casse dei londinesi sono finiti circa 5,5 milioni di euro. Oggi il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10/15 milioni, soprattutto se si considera il contratto in scadenza nel 2029. In casso di passaggio alla Fiorentina, o comunque di addio, saluterebbe la Lazio e i laziali dopo aver confezionato 10 assist in tutte le competizioni ma senza aver mai gonfiato la rete.

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