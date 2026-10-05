Tavares fa en plein con il Portogallo ed esulta sui social (FOTO)

Tra i primi ad aver lasciato il ritiro della propria nazionale c’è Nuno Tavares: una volta terminati gli impegni del Portogallo il difensore della Lazio ha esultato così sui propri social ufficiali.

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Nuno Tavares felice per il Portogallo: spunta il post social

Soddisfazione che potrebbe voler dire ritrovata fiducia da parte di Nuno Tavares che sui social ha esultato: il Portogallo ha fatto quattro vittore su quattro e questa è una soddisfazione anche per il difensore della Lazio. Appena pochi minuti per lui che sa di avere avanti a sé dei mostri sacri nelle gerarchie. Questo sembra però non scoraggiare il lusitano che ha voglia di continuare così e di blindare il proprio posto all’interno della nazionale anche in vista del futuro.

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