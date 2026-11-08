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Tavares sogna, ora può prendersi anche il Portogallo

Published

39 minuti ago

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Nuno Tavares titolare Portogallo

Nuno Tavares era a rischio ma alla fine farà parte dei convocati della Lazio per il match contro il Napoli e risponderà anche alla chiamata del Portogallo: l’assenza di Nuno Mendes può giocare a suo favore e ora sogna di essere titolare.

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Nuno Tavares può prendersi il Portogallo: titolare al posto di Nuno Mendes

Cercasi titolarità per Tavares che in nazionale sa di avere davanti a sé un autentico mostro sacro del calcio di oggi. In questo momento, però, Mendes non è al meglio e dovrebbe lasciare il ruolo di terzino sinistro proprio al laterale della Lazio che dopo essere tornato a convincere con il club spera di prendersi anche il Portogallo. Il Messaggero di oggi parla infatti di un Nuno che scalpita.

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