Connect with us

NOTIZIE

La Lazio ha presentato anche le maglie di allenamento e rappresentanza: ecco le FOTO

Published

2 ore ago

on

Nuove maglie Lazio allenamento rappresentanza

Non soltanto le maglie home e third; la Lazio ha infatti presentato anche le nuove maglie di allenamento e rappresentanza. Le stesse sono già disponibili sullo store ufficiale: ecco le foto delle divise.

Leggi anche: Tifosi infuriati: “Nuove maglie? Sono solo mistificatori e provocatori”

Maglie di allenamento e rappresentanza della Lazio: le foto

Ecco le altre maglie presenti sullo store ufficiale della Lazio.

Credit to: S.S. Lazio
Credit to: S.S. Lazio

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI