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La Lazio ha presentato anche le maglie di allenamento e rappresentanza: ecco le FOTO
Non soltanto le maglie home e third; la Lazio ha infatti presentato anche le nuove maglie di allenamento e rappresentanza. Le stesse sono già disponibili sullo store ufficiale: ecco le foto delle divise.
Leggi anche: Tifosi infuriati: “Nuove maglie? Sono solo mistificatori e provocatori”
Maglie di allenamento e rappresentanza della Lazio: le foto
Ecco le altre maglie presenti sullo store ufficiale della Lazio.
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