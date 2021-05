Nuovi acquisti e rivoluzione nel modulo: ecco come cambierebbe la Lazio

- Advertisement -

MAURIZIO SARRI LAZIO – Sembra davvero vicino l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Sicuramente è il favorito della società per il dopo Inzaghi. Tecnico e presidente stanno trovando un accordo sul piano economico per fare decollare il progetto Lazio. Con il suo arrivo ci sarebbe una rivoluzione nello schema tattico biancoceleste. Si passerebbe dal consueto 3-5-2 al 4-3-3 o 4-3-1-2-(modulo preferito di Sarri).

Come cambierebbe la Lazio

Come riporta Il Corriere dello Sport nascerebbe una nuova Lazio che potrebbe schierarsi così. Un portiere forte con i piedi, una linea di difesa a quattro, il centrocampo a rombo e due attaccanti. Reina, quindi, che è stato allenato da Sarri potrebbe essere confermato in porta mentre si aspetta di conoscere il futuro di Strakosha. In difesa sarebbero certi di un posto Acerbi e Luiz Felipe. Dal mercato potrebbe arrivare Maksimovic, che conosce anche lui molto bene gli schemi del tecnico toscano. Per quanto riguarda le corsie Fares e Kamenovic da una parte e Lazzari e Marusic. Il rebus, però, riguarda il centrocampo. Serviranno sicuramente uno/due rinforzi per completare la rosa. Lucas Leiva potrebbe essere confermato in regia, anche se ci sono buone possibilità per Cataldi, perché Sarri preferisce i palleggiatori. Milinkovic è intoccabile e con il nuovo tecnico può solo crescere. Sulla trequarti sarebbe confermato Luis Alberto. Davanti a lui potrebbero muoversi Immobile e un altro attaccante. Resta da conoscere il futuro di Correa e Caicedo, che al momento non sono certi della permanenza a Roma.