CALCIOMERCATO LAZIO
Da Piccoli a Pinamonti, fino al sogno Icardi: tutto sul nuovo attaccante della Lazio
Cercasi nuovo attaccante per la Lazio di Gennaro Gattuso che, ancor di più durante l’ultima stagione, ha ribadito di avere più di qualche problema con il goal. Con Boulaye Dia apparentemente fuori dal progetto, con Tijjani Noslin da valutare e con Petar Ratkov ancora ai margini, ai biancocelesti non resta che esplorare nuove possibili piste.
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Lazio, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo attaccante: i nomi
Stando a quanto emerso nei primi giorni di calciomercato, alla Lazio piacerebbe Roberto Piccoli della Fiorentina. I capitolini vorrebbero chiudere l’operazione in prestito, aggiungendo il diritto di riscatto, ma la viola preferirebbe cedere il cartellino del centravanti a titolo definitivo sin da subito. Tra le altre piste italiane ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe fare di lui un’operazione low budget.
Lazio su Icardi, può essere lui il nuovo attaccante.
L’ultimo nome di grido, tuttavia, sarebbe ora quello di Mauro Icardi svincolato dal Galatasaray. Non essere legato da alcun contratto rappresenterebbe per la Lazio una grande opportunità ma con l’argentino c’è il solito problema: lo stipendio potrebbe non essere alla portata del club. Tra le alternative rimane ancora vivo il nome di Luka Stojkovic in forza alla Dinamo Zagabria, profilo esperto che sembrerebbe non dispiacere al futuro mister.
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