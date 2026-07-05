Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Da Piccoli a Pinamonti, fino al sogno Icardi: tutto sul nuovo attaccante della Lazio

Published

1 ora ago

on

Nuovo attaccante Lazio

Cercasi nuovo attaccante per la Lazio di Gennaro Gattuso che, ancor di più durante l’ultima stagione, ha ribadito di avere più di qualche problema con il goal. Con Boulaye Dia apparentemente fuori dal progetto, con Tijjani Noslin da valutare e con Petar Ratkov ancora ai margini, ai biancocelesti non resta che esplorare nuove possibili piste.

LEGGI ANCHE: Tavares al Porto? Farioli ha detto sì, ora serve il placet di Villas Boas

Lazio, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo attaccante: i nomi

Stando a quanto emerso nei primi giorni di calciomercato, alla Lazio piacerebbe Roberto Piccoli della Fiorentina. I capitolini vorrebbero chiudere l’operazione in prestito, aggiungendo il diritto di riscatto, ma la viola preferirebbe cedere il cartellino del centravanti a titolo definitivo sin da subito. Tra le altre piste italiane ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe fare di lui un’operazione low budget.

Lazio su Icardi, può essere lui il nuovo attaccante.

L’ultimo nome di grido, tuttavia, sarebbe ora quello di Mauro Icardi svincolato dal Galatasaray. Non essere legato da alcun contratto rappresenterebbe per la Lazio una grande opportunità ma con l’argentino c’è il solito problema: lo stipendio potrebbe non essere alla portata del club. Tra le alternative rimane ancora vivo il nome di Luka Stojkovic in forza alla Dinamo Zagabria, profilo esperto che sembrerebbe non dispiacere al futuro mister.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

PIÙ LETTI