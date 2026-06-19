Gattuso cambia veste alla Lazio: Dele-Bashiru, Taylor e Noslin verso un nuovo ruolo

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, i biancocelesti si preparano a mutare veste e, con essa, anche qualche giocatore potrebbe essere provato in un nuovo ruolo inedito e differente; a tal proposito, non si esclude la possibilità di vedere Fisayo Dele-Bashiru, Kenneth Taylor e Tijjani Noslin sulla trequarti.

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Con Gattuso cambia il modulo: Dele-Bashiru, Taylor e Noslin verso un nuovo ruolo

Come riportato da il Messaggero, Gennaro Gattuso è sempre più convinto di puntare sul 4-2-3-1 per iniziare il processo di ricostruzione della Lazio. Il cambiamento tattico porterà inevitabilmente a compiere una serie di esperimenti, per trovare la giusta collocazione in campo dei giocatori acquistati in funzione del 4-3-3 sarriano. Fra questi, i principali indiziati a cercare una nuova collocazione, in ragione della versatilità delle loro qualità, sono al momento tre: Kenneth Taylor, Tijjani Noslin e Fisayo Dele-Bashiru.

Dove agiranno Taylor, Noslin e Dele-Bashiru

Nelle idee del tecnico calabrese, Taylor ha le qualità per agire sulla trequarti, alle spalle della punta. La tecnica sopraffina, gli ottimi tempi di inserimento e la grande intelligenza tattica starebbero spingendo Gattuso a provarlo alle spalle dell’attaccante. Nella medesima mattonella potrebbe agire anche Noslin, considerato più una mezzapunta che un nove vero e proprio. Infine, anche Dele-Bashiru potrebbe essere spostato dalla sua zona di comfort, abbandonando il ruolo di mezzala per agire sul lato destro della trequarti offensiva.

Redazione Lazionews.eu

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