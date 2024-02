Non solo Lazio - Flaminio, la Roma valuta costruzione nuovo stadio

Tempo di lettura: < 1 minuto

STADIO ROMA ROCCA - Se per la Lazio la strada del nuovo stadio conduce direttamente al Flaminio, potrebbe prendere una direzione diversa invece quella della Roma. Ci sarebbero novità circa la costruzione di un nuovo impianto, con una zona già individuata dai Friedkin vicino alla Città della Salute Pertini/Umberto I. Ecco di seguito le parole a riguardo del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca.

Nuovo stadio Roma, le parole di Francesco Rocca

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del nuovo stadio della Roma a margine del Roma Regeneration Forum. Queste le sue parole raccolte da Il Messaggero: "Lo stadio non rappresenterà un problema per la viabilità perché è presente già l'ospedale Pertini. Quindi il problema della viabilità e dell'accessibilità non ci sarebbe se fosse quella area. Il problema dello stadio non si pone".

Lazio, avanti tutta sul Flaminio

Come ribadito dallo stesso Claudio Lotito qualche settimana fa, la Lazio starebbe lavorando ad un futuro nello Stadio Flaminio. Il patron biancoceleste starebbe facendo prendere forma ad un progetto realistico, che poi verrà portato avanti direttamente col comune di Roma.