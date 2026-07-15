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Nuovo striscione dei tifosi della Lazio in prossimità di Formello

Published

3 ore ago

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La protesta dei tifosi della Lazio continua ad oltranza, nuovo striscione esposto nella notte fra il 14 e il 15 luglio 2026 in zona Cassia bis, con un chiarissimo messaggio nei confronti del presidente Lotito.

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Nuovo striscione dei tifosi della Lazio nella notte fra il 14 e il 15 luglio 2026.

I supporter della Prima Squadra della Capitale non mollano un centimetro e continuano la loro protesta contro Claudio Lotito, esponendo l’ennesimo striscione per le strade di Roma. Stavolta il nuovo messaggio dei tifosi biancocelesti è apparso sulla Cassia bis, proprio all’uscita di Formello, in prossimità del centro sportivo della Lazio.

“Tutto per la Lazio niente per Lotito”, questo il testo dello striscione.

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