NOTIZIE
Nuovo striscione dei tifosi della Lazio in prossimità di Formello
La protesta dei tifosi della Lazio continua ad oltranza, nuovo striscione esposto nella notte fra il 14 e il 15 luglio 2026 in zona Cassia bis, con un chiarissimo messaggio nei confronti del presidente Lotito.
LEGGI ANCHE: Formello, svelato il perché dell’assenza di Patric: c’è il comunicato ufficiale della Lazio
Nuovo striscione dei tifosi della Lazio nella notte fra il 14 e il 15 luglio 2026.
I supporter della Prima Squadra della Capitale non mollano un centimetro e continuano la loro protesta contro Claudio Lotito, esponendo l’ennesimo striscione per le strade di Roma. Stavolta il nuovo messaggio dei tifosi biancocelesti è apparso sulla Cassia bis, proprio all’uscita di Formello, in prossimità del centro sportivo della Lazio.
“Tutto per la Lazio niente per Lotito”, questo il testo dello striscione.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli: il difensore si allena da solo a Roma in attesa dell’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO23 ore ago
Diogo Leite resta sullo sfondo ma contatti poco proficui con la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO46 minuti ago
Lazio – Sergi Dominguez, l’affare si complica: un club offre di più
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Cessione Cancellieri, l’infortunio di Isaksen cambia lo scenario