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Nuovo striscione appare nella Capitale: “La Lazio è di chi la ama!”
I tifosi biancocelesti continuano ad esprimere il proprio disappunto nei confronti della società attraverso un nuovo striscione esposto in zona Tiburtina oggi 22 giugno 2026: “La Lazio è di chi la ama!”.
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Il nuovo striscione dei tifosi della Lazio esposto nella Capitale.
Prosegue la protesta civile, ma costante dei tifosi della Lazio che hanno esposto l’ennesimo striscione contro la società, dopo quelli dei giorni scorsi. Quest’ultimo campeggia vicino alla Metro B di Santa Maria del Soccorso e recita “La Lazio è di chi la ama!”.
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