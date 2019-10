BOLOGNA LAZIO OCCHIO AL FISCHIETTO – Domenica pomeriggio, la Lazio scenderà in campo contro il Bologna nel match valido per la settima giornata di Serie A. L’Aia ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sfida. Ad arbitrare la gara sarà Orsato di Schio. Di seguito la sestina completa, ed i precedenti biancocelesti con il fischietto veneto.

La sestina arbitrale

ORSATO

FIORITO – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: MANGANELLI

I precedenti della Lazio con Orsato

Bologna-Lazio di domenica pomeriggio sarà la 33esima gara dei biancocelesti diretta da Orsato. Il fischietto di Schio è ricordato dai tifosi biancoblu specialmente per aver diretto la storica finale di Coppa Italia contro la Roma del 26 maggio 2013. Con il direttore di gara veneto, i capitolini hanno conquistato 12 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte.