DESIGNAZIONE ARBITRALE CROTONE LAZIO SACCHI – E’ stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere l’incontro dell’8^ giornata di Serie A tra Crotone e Lazio. Il fischietto del match dell’Ezio Scida, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00, sarà il signor Juan Luca Sacchi (sezione Macerata). Passeri e Avalos gli assistenti. Pezzuto quarto uomo. Al VAR Guida e all’AVAR Longo.

La sestina arbitrale di Crotone Lazio

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Passeri – Avalos

IV uomo: Pezzuto

V.A.R.: Guida

A.V.A.R.: Longo

I precedenti di Sacchi

L’arbitro marchigiano dirigerà i biancocelesti per la prima volta in carriera. Sacchi è stato il quarto uomo nell’ultima gara disputata dalla Lazio di Inzaghi, in occasione dell’1-1 contro la Juventus. Bilancio perfetto invece con la Lazio Primavera: 4 partite ed altrettante vittorie, dal 2013 al 2014.

