DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO NAPOLI ORSATO – E’ stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere l’incontro tra Lazio e Napoli. Il match è valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sfida, in programma domenica 20 dicembre alle ore 20:45, sarà il signor Daniele Orsato (Sezione di Schio). Tegoni e Ranghetti gli assistenti, Chiffi il quarto uomo. Il VAR sarà affidato a Mazzoleni e a Vivenzi l’Avar.

La sestina arbitrale di Lazio Napoli

ARBITRO: Daniele Orsato (Sezione di Schio)

ASSISTENTI: Tegoni – Ranghetti

IV UOMO: Chiffi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Vivenzi

I precedenti di Orsato con la Lazio

Il fischietto veneto ha diretto i biancocelesti 39 volte: il bilancio sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 14 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 10 è uscita sconfitta. L’ultimo precedente con Orsato risale alla quarta giornata di Serie A, nella quale i biancocelesti hanno perso con la Sampdoria. Nella scorsa stagione, il fischietto di Schio ha arbitrato la Lazio in occasione del settimo turno di campionato, dove gli uomini di Inzaghi pareggiarono per 2-2 con il Bologna. Nella decima giornata, invece, i capitolini hanno ottenuto la vittoria per 4-0 col Torino. In occasione della diciannovesima, i biancocelesti hanno vinto col Napoli. Nella ventisettesima hanno perso a Bergamo contro l’Atalanta e nella trentaquattresima sono usciti sconfitti per 2-1 con la Juventus. Orsato ha diretto tre volte la sfida tra biancocelesti e partenopei: la Lazio ha ottenuto una vittoria e due pareggi.

