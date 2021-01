Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO ROMA ORSATO – E’ stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere l’incontro tra Lazio e Roma. Il match è valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il fischietto della sfida, in programma venerdì 15 gennaio alle ore 20:45, sarà il signor Daniele Orsato (sez. di Schio). Meli e Mondin gli assistenti, Irrati il quarto uomo. Il VAR sarà affidato a Mazzoleni e a Valeriani l’Avar.

La sestina arbitrale di Lazio Roma

ARBITRO: Daniele Orsato (Sezione di Schio)

ASSISTENTI: Meli – Mondin

IV UOMO: Irrati

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Valeriani

I precedenti di Orsato con la Lazio

Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 40 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 15 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 10 è uscita sconfitta. L’ultimo precedente con Orsato risale alla tredicesima giornata di questa Serie A TIM, nella quale i biancocelesti hanno vinto in casa con il Napoli. Le strade del fischietto di Schio e della Prima Squadra della Capitale si erano già incrociate alla terza giornata (Samp-Lazio 3-0). Domani, il direttore di gara veneto arbitrerà il suo quinto derby. Nei precedenti quattro, la Lazio non ha mai perso. Il primo di questi risale al 26 maggio del 2013, giorno nel quale Orsato diresse la finale di TIM Cup vinta dai biancocelesti per 1-0. Le successive due stracittadine arbitrate dal fischietto veneto si conclusero in parità, poi il 30 aprile 2017 arrivò il successo per 1-3 (doppietta di Keita intervallata dalla rete di Basta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.