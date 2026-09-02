INTERVISTE
Oddi: “Hanno aggiustato un mercato disastroso. Le altre sono ancora più forti”
Ai microfoni di Radiosei l’ex Lazio Giancarlo Oddi ha rilasciato la sua consueta intervista dove ha parlato soprattutto del calciomercato fatto dal club biancoceleste.
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Le parole di Oddi nell’intervista sul calciomercato della Lazio
“Il mercato sembrava disastroso per come era partito invece qualcosa l’hanno aggiustata, io sono fiducioso per un buon campionato. Sarei contento se la Lazio arrivasse settima o ottava perché le altre sono più forti. I primi due risultati sono stati a mio avviso importantissimi e spero diano fiducia e voglia di migliorare”.
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