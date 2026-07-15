Oddi: “Doekhi ha bisogno di tempo, ora serve una punta che segni”

L’ex calciatore della Lazio, Giancarlo Oddi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, parlando del nuovo acquisto dall’Union Berlino, Danilho Doekhi e del mercato. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Oddi su Doekhi e sul calciomercato

Oddi su Doekhi

“Dobbiamo dargli tempo, certo Gila è un giocatore forte: sulla base di questo sarà importante provare a rimpiazzarlo. Ora le cose sono due: quella brutta è che i tifosi non vanno allo stadio, e i tifosi per me hanno sempre ragione perché ci sono sempre stati, e poi c’è capire se Doekhi può essere all’altezza di Gila”.

Oddi sul mercato della Lazio

“Mi auguro che la società si impegni molto, nella sua possibilità, nel prendere i giocatori. Piccoli non è male, ma giocare a Roma è diverso da giocare in tanti altri posti. Su 38 partite 10 gol sono pochi per un attaccante. Non ho mai conosciuto un attaccante forte che non segnava. La priorità resta non prendere gol, ma servono un paio di giocatori portati a fare gol. Qui serve una punta centrale”.

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