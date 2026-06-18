Oddi: “Ora basta, la Lazio smetta di far ridere tutta Italia”

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, si è espresso duramente in merito alla delicata situazione che sta vivendo la Lazio, auspicando che la società la smetta di far ridere tutta Italia: ecco le sue parole.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio

“Mi auguro che la Lazio la smetta di essere sulla bocca dell’opinione pubblica solo per vicende negative. Ora basta, ogni giorno le stesse cose. Anche l’acquisizione da parte di Lotito della Reggina non ha senso. Certo, da tifoso non posso rallegrarmi di questo. Una cosa del genere non può che dar fastidio. Invece di pensare costantemente alla Lazio devo leggere che il suo obiettivo sia questo.

La società sportiva Lazio non può far ridere tutti, ha sofferto anche in altri momenti, ma ora la necessità unica è quella di far tornare i propri tifosi allo stadio. Provedel all’Inter? Motta mi è piaciuto, con Mandas compongono una buona coppia. Da questo punto di vista mi sento traquillo”.

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