Oddi: “Dalla Lazio scappano tutti. Gattuso? Dodicesimi può arrivare chiunque”

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei per un’intervista, ha parlato del momento della Lazio, della clausola sul contratto di Gattuso e della società chiamata a invertire questo trend negativo.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio

Oddi sulla clausola nel contratto di Gattuso

“Al di là del contratto, credo ci sia fiducia in Gattuso visto che è stato scelto dalla stessa società. E lo stesso tecnico immagino abbia fiducia nella società. Detto questo, dodicesimo ci può arrivare chiunque. Tutto comunque dipenderà da come andrà questo mercato. Questa clausola è una sorta di ‘garanzia’ anche per il tecnico, fare peggio di questa posizione in classifica gli permette di lasciare“.

Oddi sul fuggi fuggi dalla Lazio

“Adesso dalla Lazio stanno scappando tutti. Stiamo passando cose assurde, io non ricordo in altre squadre quello che sta accadendo a noi. I tifosi non vanno allo stadio, la società ha problemi con il mercato. Sembra tutto negativo. Spero che la società dimostri di essere all’altezza, questo club ha una storia”.

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