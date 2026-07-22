Oddi: “Assurdo che Lotito pensi alla Reggina con tutti i problemi che ha con la Lazio”

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione delicata che vive la Lazio e della nuova avventura del presidente Lotito a Reggio Calabria con la Reggina: ecco le sue parole.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio

Oddi su Lotito e la Reggina

“La conferenza di Lotito? La frase ‘con i miei soldi ci faccio ciò che voglio’, seppur giusta, mi è rimasta impressa. E poi ha evitato di parlare dei tifosi della Lazio; vedremo quanto ancora quelli di Reggio lo applaudiranno. Non capisco come sia possibile che un presidente si interessa ad un’altra squadra, quando ha problemi con la sua.

Prima dovrebbe pensare alla Lazio, ma mi sembra gli interessi poco. Con tutto quello che succedendo, siamo l’unica squadra con i tifosi che non vanno più allo stadio, ci viene a parlare della Reggina? Noi siamo messi male. E non si cerca di fare niente per riavvicinare i tifosi”.

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