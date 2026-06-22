Oddi: “Lotito pensi ai problemi della Lazio, non alla Reggina”

La Reggina rischia di non essere un buon affare per Claudio Lotito che dovrebbe occuparsi come prima cosa delle difficoltà della Lazio, parole dello storico ex biancoceleste Giancarlo Oddi che nella sua recente intervista su Radiosei non le ha mandate a dire al patron della sua squadra del cuore.

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Altro che Reggina, Lotito rischia di dimenticarsi della Lazio: la confessione di Oddi durante l’intervista.

“Credo che la Lazio, questa società, debba prima preoccuparsi dei problemi della Lazio piuttosto che acquisire la Reggina. Il motivo di interesse è il futuro, non dimenticando tutto quello che è avvenuto nella scorsa stagione. Perdere i tifosi è la cosa peggiore che ci possa essere, per qualsiasi club. Noi siamo gli unici in questa situazione, siamo giunti ad un punto di non ritorno. Purtroppo siamo ridotti in questa maniera e l’unico che deve occuparsi di tutto questo deve essere il presidente della Lazio. Così si peggiora costantemente. Se non si riesce a rimarginare questa ferita, a trovare un punto di incontro è molto complicato”.

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